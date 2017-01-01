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В Турции арестовали украинку за перевозку кокаина

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Стамбульские правоохранители утверждают, что украинка привезла из Бразилии более 2 кг наркотиков.
Украинка прибыла в турецкий аэропорт Ататюрка из Бразилии
Украинка прибыла в турецкий аэропорт Ататюрка из Бразилии
hurriyetdailynews.com

В аэропорту турецкого Стамбула арестовали украинку за перевозку 2 килограммов кокаина в своем чемодане.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на местное агентство Anadolu. 

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Украинка прибыла в турецкий аэропорт Ататюрка из бразильского города Сан-Паулу 31 октября. В аэропорту ее чемодан обследовали сотрудники отдела по борьбе с наркотиками.

Источник из правоохранительных органов сообщил Anadolu, что в чемодане нашли 2 килограмма 50 граммов кокаина, спрятанных в консервных банках.

Сейчас женщину взяли под стражу, ее имя неизвестно.

Как сообщалось 5 ноября, в Малайзии украинку приговорили к пожизненному заключению - суд признал ее виновной в попытке ввоза наркотиков. По законам страны ей грозила смертная казнь. В момент задержания девушке был 21 год и она была беременна.

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Теги: наркотики, Турция
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