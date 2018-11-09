Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Австралии неизвестный поджег свое авто и напал на прохожих

Комментариев: 1
Неизвестный мужчина поджег автомобиль в центре австралийского Мельбурна и напал с ножом на прохожих.
Мужчина поджег свой автомобиль и напал на прохожих в Мельбурне
Мужчина поджег свой автомобиль и напал на прохожих в Мельбурне
theguardian.com

В Австралии неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих в центре Мельбурна. В результате инцидента один человек погиб и еще трое пострадали, сообщает в пятницу, 9 ноября, газета The Guardian.

Отмечено, что нападение произошло днем в Мельбурне на улице Брук-стрит. Мужчина врезался в витрину магазина на автомобиле, потом вышел из машины, поджег ее, достал нож и атаковал прохожих.

 

 

Вскоре полиция обезвредила нападавшего, он доставлен в критическом состоянии в больницу.

По информации правоохранителей, пока инцидент не признан терактом. Сейчас силовики окружили Брук-стрит. Мотивы нападавшего устанавливаются, всех пострадавших госпитализировали.

Ранее патрульная полиция Днепра задержала мужчину, который на остановке общественного транспорта бросался с ножом на прохожих.

Также сообщалось, что в Киеве ссора в троллейбусе закончилась поножовщиной.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Австралия, видео, фото, улица, мужчина, пожар, жертвы, нападение, нападения, жертва, нож, атака, Мельбурн, вооруженное нападение, автомобиль, пострадавшие, поджег
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    09.11.2018, 11:04
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Евробляхер?..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь