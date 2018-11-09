Неизвестный мужчина поджег автомобиль в центре австралийского Мельбурна и напал с ножом на прохожих.

Мужчина поджег свой автомобиль и напал на прохожих в Мельбурне theguardian.com

В Австралии неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих в центре Мельбурна. В результате инцидента один человек погиб и еще трое пострадали, сообщает в пятницу, 9 ноября, газета The Guardian.

Отмечено, что нападение произошло днем в Мельбурне на улице Брук-стрит. Мужчина врезался в витрину магазина на автомобиле, потом вышел из машины, поджег ее, достал нож и атаковал прохожих.

Cмотрите фотогалерею: В Австралии неизвестный поджег свое авто и напал на прохожих

Вскоре полиция обезвредила нападавшего, он доставлен в критическом состоянии в больницу.

По информации правоохранителей, пока инцидент не признан терактом. Сейчас силовики окружили Брук-стрит. Мотивы нападавшего устанавливаются, всех пострадавших госпитализировали.

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