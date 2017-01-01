Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

NASA показали спутниковый снимок замерзшего Днепра

Комментариев: 0
Астронавт ESA Тома Песке сделал снимок реки возле Киева почти два года назад.
Астронавт описал увиденное как волшебство
Астронавт описал увиденное как волшебство
nasa.gov

Читай также: Высушенную жарой Германию показали из космоса

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало спутниковый фотоснимок замерзшей реки Днепр, которая является четвертой по длине рекой в Европе.

Соответствующее фото было опубликовано в блоге NASA.

Указывается, что снимок был сделан почти два года назад французским астрономом ESA Томой Песке, который был бортинженером 50-й экспедиции на Международной космической станции.

Читай также: До и после: СМИ показали последствия ударов по Сирии

“Вид зимних ландшафтов с МКС также волшебный. Этот участок реки на север от Киева напомнил мне о картинах Хокусая (японский художник укие-э Кацусика Хокусай)“, - так астронавт описал впечатления от увиденного.

Напомним, 24 октября появились спутниковые снимки Гавайских островов, на которых было видно как мощный ураган Валака полностью смыл остров Ист-Айленд.

Ранее, в августе, спутник шведского Национального космического агентства сделал снимки страны, которые показали серьезные последствия аномально жаркого лета, которое привело к лесным пожарам за Полярным кругом и лишило многих фермеров урожая.

Поделись:
Теги: NASA, река, Днепр, спутник, фотографии, зима
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь