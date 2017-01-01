У берегов Камчатки затонуло российское судно

У берегов Камчатки затонуло судно Анатолий Крашенинников. На его борту находились 13 человек, десять из них спаслись на плоту, трое пропали.

Судно Анатолий Крашенинников затонуло в акватории залива Камбальный Охотского моря в районе Камчатки. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По информации капитана координатора Камчатского морского спасательного координационного подцентра, десять членов экипажа эвакуированы на борт плавбазы, находившейся поблизости. Судьба еще трех членов экипажа пока неизвестна", - говорится в сообщении.

При этом отмечено, что в ГУ МЧС РФ организована "горячая линия" для родственников членов экипажа.

В свою очередь пресс-служба губернатора Камчатского края уточняет, что информация о происшествии поступила в 18:00 по Камчатскому времени (08:00 по Киеву) в пятницу.

"По предварительной информации, на борту находились 13 человек, десять из них спаслись на плоту, еще трое на текущий момент считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы осложняются неблагоприятными погодными условиями и темным временем суток. По этим же причинам пока невозможно привлечь к поискам авиацию", - сообщил заместитель председателя правительства - министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.

По данным правительства региона, судно следовало по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту было 280 тонн груза, в основном стройматериалы и техника.

Как сообщается, все члены экипажа, которым удалось спастись, подняты на борт плавбазы Дальмос, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время людей доставят в Петропавловск-Камчатский.

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