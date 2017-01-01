В МИД России прокомментировали "шпионский скандал" в Австрии

В Москве неприятно удивлены информацией о задержании в Австрии подозреваемого в шпионаже в пользу РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его неприятно удивила информация о задержании в Австрии подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Об этом он сказал в пятницу, 9 ноября, на брифинге по итогам переговоров с коллегой из Коморских островов, сообщает Интерфакс.

"Я только что об этом узнал, перед началом встречи, и, честно говоря, меня эта информация неприятно удивила", - признался Лавров.

При этом он выразил сожаление, что австрийская сторона в этой ситуации пошла по пути так называемой мегафонной дипломатии, а не стала запрашивать соответствующую информацию у российской власти.

"Испокон веков было принято, что если в какой-либо стране возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для государств, то, согласно нормам международного общения, следует непосредственно запрашивать разъяснения", - пояснил Лавров.

По его словам, российскую сторону обвиняют, требуя публично извиниться за вопрос, "о котором нам ничего неизвестно".

"Мы сегодня приглашаем посла Австрийской Республики в министерство иностранных дел и привлечем его внимание, какими методами нужно действовать, если у них возникают какие-то вопросы к России", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Австрии задержали отставного полковника вооруженных сил страны по подозрению в сборе разведданных для Москвы. По информации СМИ, бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России.

Из-за скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая была запланирована на 2-3 декабря. В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена ждет от Москвы объяснений по этому делу.

Напомним, в середине августа глава РФ Владимир Путин побывал в Австрии на свадьбе Карин Кнайсль.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet