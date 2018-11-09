Вандалы перевернули элементы памятника с фамилией украинского священника и членов семьи и уничтожили надписи на таблице с его фамилией.

В Польше на кладбище в селе Фредрополь (Подкарпатское воеводство) вандалы уничтожили два памятника над могилой украинского священника и его семьи. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает издание Наше Слово.

"Когда 1 ноября на кладбище в Фредрополе приехали украинцы из Перемышля, чтобы зажечь лампадки на могилах, увидели, что некоторые памятники уничтожены", - рассказала председатель перемиского отдела Объединения украинцев в Польше (ОУП) Мария Туцкая.

По ее словам, неизвестные уничтожили могилу Ивана Гнатищака, который до Второй мировой войны был настоятелем греко-католического прихода в селе Корманичи (3 км юго-восточнее Фредрополя). В частности, вандалы перевернули элементы памятника с фамилией священника и членов семьи и уничтожили надписи на таблице с его фамилией.

Cмотрите фотогалерею: В Польше осквернили могилу украинского священника и его семьи

ОУП намерена подать заявление в прокуратуру по этому делу.

Известно, что село Фредрополь расположено в Перемышльском уезде. В 1921 году (тогда было городком) насчитывало 52 дома и 302 жителя, из них 269 украинцев и 23 поляка. В 1947 году во время акции Висла на западные земли Польши выселили 395 жителей села. Сегодня материальными следами, которые подтверждают украинское прошлое села, являются могилы на кладбище с украинскими фамилиями и деревянная греко-католическая церковь, построенная в 1860 году (ныне - римско-католическая).

Ранее неизвестные повалили десятки новых памятных знаков польским воинам на кладбище в Коломые Ивано-Франковской области.

Также сообщалось, что на одном из городских кладбищ Харькова священник ездил на джипе по могилам и повредил несколько надгробий.

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