Тереза Мэй попала в аварию

Вместе с премьером Великобритании в автомобиле находился премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель.

Тереза Мэй и Чарльз Мишель попали в аварию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая находится с визитом в Бельгии, попала в аварию по дороге на военное кладбище Сен-Симфорьен. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает Mirror.

Отмечается, что вместе с Мэй в машине находился премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель. Оба политика в результате инцидента не пострадали, однако двое полицейских были травмированы.

Издание сообщает, что авария произошла по вине мотоциклиста, которому пришлось сделать экстренный маневр.

Полиция не считают происшествие преднамеренным, называя его несчастным случаем.

Напомним, в сентябре 2018 года премьер-министр Абхазии погиб в ДТП.

Ранее болгарский премьер-министр Бойко Борисов уволил трех министров из-за ДТП, в котором погибли 17 человек.

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