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В Южной Америке самолет выкатился за пределы взлетной полосы

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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и увяз в куче песка.
Самолет совершил экстренную посадку
Самолет совершил экстренную посадку
gettyimages.com

Направлявшийся в Торонто Boeing 757 авиакомпании Fly Jamaica в пятницу, 9 ноября, совершил экстренную посадку в аэропорту Джорджтауна (Гайана, Южная Америка). Об этом сообщает Daily Mail.

Так, после неудачной попытки взлета авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и увяз в куче песка.

В результате крушения, причиной которой стали проблемы с гидравликой, один из двигателей самолета отвалился и раскололось правое крыло.

На борту самолета находились 128 пассажиров. Шестеро из них пострадали и были доставлены в ближайшую больницу.

Ранее в Румынии самолет, который летел из Кутаиси в Варшаву, совершил экстренную посадку в всязи с угрозой взрыва.

Также сообщалось, что из аэропорта Нью-Йорка имени Кеннеди не смог вылететь пассажирский лайнер Boeing 767-300. У самолета загорелось шасси.

 

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Теги: самолет, Boeing, пассажиры, пассажирские перевозки, экстренная посадка, Торонто, госпитализация, Южная Америка, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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