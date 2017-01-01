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Ответственность за бунт заключенных в Таджикистане взяло ИГИЛ

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В результате беспорядков погибло не менее 24 человек, десятки получили ранения. Шесть охранников госпитализированы.
При бунте заключенных в Таджикистане погибли 25 человек
При бунте заключенных в Таджикистане погибли 25 человек
rus.ozodi.org

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за организацию беспорядков в колонии строгого режима в городе Худжанд на севере Таджикистана, в результате которых погибло не менее 24 человек. Об этом сообщает таджикская служба Радио Свобода в пятницу, 9 ноября.

Источник издания в правоохранительных органах отмечает, что бунт организовали отбывающие наказание в колонии сторонники этой террористической организации по заданию руководства "Исламского государства".

Напомним, во время беспорядков ранения получили десятки заключенных. Шесть охранников колонии были доставлены в худжандскую городскую больницу.

 

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Теги: Таджикистан, заключенный, бунт, заключенные, Исламское государство Ирака и Леванта, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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