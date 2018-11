В столице Сомали прогремела серия взрывов, 17 погибших

По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрывов в столице Сомали - Могадишо. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает Reuters.

По предварительным данным, автомобили, начиненные взрывчаткой, были взорваны возле здания гостиницы, которое находится неподалеку от местного департамента расследования уголовных дел.

Погибли 17 человек, которые проезжали рядом в момент взрывов. Число жертв может вырасти.

Ни одна из действующих в регионе террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

More photos from the scene: One of the car bombs occurred outside Hayat Hotel whch is next to Sahafi Hotel. #MogadishuBlasts #Somalia pic.twitter.com/4e3EL9gmpT

Horrific aftermath from Mogadishu suicide car bombs. This is the scene outside Sahafi Hotel just visited by a local Journalist; CID HQs is on the opposite side of the road. (Photo credit @Mohamed_Yaree) pic.twitter.com/mFmdpXQkV3