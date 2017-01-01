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В столице Сомали прогремела серия взрывов, 17 погибших

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В столице Сомали Могадишо произошли по меньшей мере три взрыва. Погибли 17 мирных жителей.
Смертники взорвали два автомобиля, начиненных бомбами
Смертники взорвали два автомобиля, начиненных бомбами
twitter.com/HarunMaruf

По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрывов в столице Сомали - Могадишо. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает Reuters.

По предварительным данным, автомобили, начиненные взрывчаткой, были взорваны возле здания гостиницы, которое находится неподалеку от местного департамента расследования уголовных дел.

Погибли 17 человек, которые проезжали рядом в момент взрывов. Число жертв может вырасти.

Ни одна из действующих в регионе террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

 

 

 

 

Ранее в Израиле произошел взрыв автомобиля, погибли два человека.

Также сообщалось, что возле тюрьмы в Афганистане взорвался автомобиль, погибли семь человек.

 

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Теги: автомобили, Терроризм, террористы, Сомали, взрыв, жертвы, взрывчатка, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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