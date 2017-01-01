Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Британии министр ушел в отставку из-за несогласия с планом Brexit

Комментариев: 0
Великобритания стоит на пороге тяжелейшего кризиса со времен Второй мировой войны, считает брат Бориса Джосона.

Министр транспорта Великобритании Джозеф Джонсон, который приходится младшим братом  экс-главе британского МИД Борису Джонсону, подал в отставку из-за несогласия с политикой премьер-министра Терезы Мэй по вопросу об условиях выхода страны из Евросоюза.

Об этом политик сообщил в Twitter в пятницу, 9 ноября.

Джозеф Джонсон предупредил британцев о масштабном кризисе, который ждет страну после окончательного разрыва с ЕС и заявил о необходимости проведения повторного референдума по Brexit.

"Пропасть между тем, что было обещано в ходе агитационной кампании перед референдумом, и тем, что сейчас предлагает премьер-министр в своем проекте сделки настолько широка, что у меня не было иного выбора, кроме как передать сегодня днем премьер-министру заявление о своей отставке", – сказал Джонсон.

По его мнению, сейчас нужно спросить у людей, согласны ли он с продолжением Brexit на таких "немыслимых условиях".

"Вместо того, чтобы остаться в Европе, при этом не давая ей все решать за нас, мы покинем Европу, но будем полностью подчиняться европейским правилам", – посетовал политик.

Джозеф Джонсон считает, что Британия стоит на пороге тяжелейшего кризиса со времен Второй мировой войны и заверил в преданности Консервативной партии, несмотря на отставку.

"Я никогда не шел поперек партийной политики ни по одному вопросу, однако чувство долга перед избирателями в моем округе и перед всей нашей страной заставили меня действовать", – добавил он.

 
Напомним, в конце октября в Лондоне 700 тысяч человек вышли на митинг с требованием нового референдума по Brexit. Но такое голосование исключила премьер-министр Тереза Мэй.

Ранее в правительстве Великобритании опровергли информацию СМИ о том, что Лондон якобы добился от ЕС уступок, которые позволят ему на время остаться в таможенном союзе после Brexit.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, референдум, отставка, министр, Великобритания, Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС, Brexit
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь