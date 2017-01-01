В США правозащитники подали на Трампа в суд

Влиятельная правозащитная организация ACLU хочет оспорить лишение нелегалов права на убежище.

На Дональда Трампа подали в суд из-за указа о запрете убежища нелегалам

Правозащитная организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа с требованием отменить указ о запрете на предоставление убежища нелегальным иммигрантам. Об этом правозащитники информировали в Twitter.

"Мы только что подали иск, чтобы оспорить новый запрет президента на убежище. Ни президент, ни его кабинет не могут отвергнуть четкие требования наших законов, хотя именно это они и пытаются сделать. Увидимся с ним в суде", - говорится в сообщении ACLU.

BREAKING: We just filed a lawsuit to challenge the president’s new asylum ban.



Neither the president nor his cabinet can override the clear commands of our law, but that’s exactly what they’re trying to do. We’ll see him in court. — ACLU (@ACLU) 9 ноября 2018 г.

ACLU - ведущая правозащитная организация США, которая регулярно судится с властями. В частности, ее юристы выступали в защиту Эдварда Сноудена, против законов об электронной слежке и против иммиграционных указов Трампа.

Напомним, 9 ноября Трамп подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые незаконно попали на территорию США.

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