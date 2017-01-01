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В США правозащитники подали на Трампа в суд

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Влиятельная правозащитная организация ACLU хочет оспорить лишение нелегалов права на убежище.
На Дональда Трампа подали в суд из-за указа о запрете убежища нелегалам
На Дональда Трампа подали в суд из-за указа о запрете убежища нелегалам

Правозащитная организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа с требованием отменить указ о запрете на предоставление убежища нелегальным иммигрантам. Об этом правозащитники информировали в Twitter.

"Мы только что подали иск, чтобы оспорить новый запрет президента на убежище. Ни президент, ни его кабинет не могут отвергнуть четкие требования наших законов, хотя именно это они и пытаются сделать. Увидимся с ним в суде", - говорится в сообщении ACLU.

ACLU - ведущая правозащитная организация США, которая регулярно судится с властями. В частности, ее юристы выступали в защиту Эдварда Сноудена, против законов об электронной слежке и против иммиграционных указов Трампа.

Напомним, 9 ноября Трамп подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые незаконно попали на территорию США.

Facebook отказался продвигать видео Трампа о мигрантах

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Теги: США, суд, правозащитники, Трамп, мигранты, Дональд Трамп, нелегальные мигранты, указы Трампа
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Источник: korrespondent.net

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