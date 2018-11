Трампа оскорбила идея Макрона о создании армии ЕС

Президент США Дональд Трамп считает "очень оскорбительным" предложение Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию для защиты от США, России и Китая. Об этом американский лидер написал в Twitter.



"Президент Франции Макрон преложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!" - подчеркнул Трамп.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!