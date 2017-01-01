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Трампа оскорбила идея Макрона о создании армии ЕС

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Американский лидер прокомментировал слова президента Франции о создании армии Евросоюза для защиты от США.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает "очень оскорбительным" предложение Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию для защиты от США, России и Китая. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Президент Франции Макрон преложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!" - подчеркнул Трамп.

Ранее Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Также он считает, что Европа не может полагаться на США в сфере обеспечения безопасности.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что США оплачивают почти все расходы по обороне для членов НАТО и европейские страны должны тратить больше средств на содержание Североатлантического альянса.

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Теги: США, ЕС, армия, Трамп, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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