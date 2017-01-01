Индонезия сообщила об угрозе срыва сделки по Су-35

Американские санкции могут привести к разрыву контракта на закупку Индонезией 11 российских истребителей Су-35.

Официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега заявил об угрозе срыва контракта на закупку российских самолетов Су-35 из-за возможных санкций США. Об этом сообщает портал Jane's.

В случае введения Вашингтоном жестких ограничительных мер, Индонезия будет вынуждена искать замену российскому истребителю.

Самьега указал, что у Индонезии не будет другого выбора, кроме как разорвать уже подписанный контракт с Россией.

Отмечается, что альтернативой для Су-35 может стать американский истребитель Viper F-16, который производит компания Lockheed Martin.

Ранее сообщалось, что меры, которые США готовы ввести в рамках закона О противодействии противникам США посредством санкций (CAATSA), привели к отсрочке поставок Индонезии Су-35. Первые самолеты Джакарта ожидала еще в октябре.

Напомним, в сентябре США ввели санкции против Китая из-за покупки российских систем С-400, а также самолетов Су-35.

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