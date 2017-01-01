В Греции обрушилась часть автомобильного моста
В городе Кавала на северо-востоке Греции обрушился автомобильный мост, когда по нему проезжали автокран и легковой автомобиль. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщила газета Kathimerini.
Отмечается, что обрушились нескольких плит моста, общая протяженность разрушения составила около 15 метров.
В результате инцидента никто не пострадал, незначительные повреждения получили транспортные средства, которые оказались в месте обрушения пролетов.
По данным телеканала ERT, обрушение конструкций произошло после того, как на мост заехал автокран массой 50 тонн. Авария привела к перекрытию трассы и вызвала крупные заторы.
Cмотрите фотогалерею: В Греции обрушилась часть автомобильного моста
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