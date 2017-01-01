Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Греции обрушилась часть автомобильного моста

Комментариев: 0
В результате происшествия никто не пострадал. Технические службы указали, что мост не был рассчитан на вес крана, который проезжал по нему во время аварии.
В Греции рухнул мост
В Греции рухнул мост
kathimerini.gr

В городе Кавала на северо-востоке Греции обрушился автомобильный мост, когда по нему проезжали автокран и легковой автомобиль. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщила газета Kathimerini.

Отмечается, что обрушились нескольких плит моста, общая протяженность разрушения составила около 15 метров.

В результате инцидента никто не пострадал, незначительные повреждения получили транспортные средства, которые оказались в месте обрушения пролетов. 

По данным телеканала ERT, обрушение конструкций произошло после того, как на мост заехал автокран массой 50 тонн. Авария привела к перекрытию трассы и вызвала крупные заторы.

 

 
Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома.
 
В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика. Количество погибших достигло 43 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Греция, видео, мост, фото, обрушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь