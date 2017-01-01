Болтон рассказал о планах США по ракетам в Европе

Советник американского президента отметил, что вопрос РСМД относится к категории глобальной стратегии Вашингтона и НАТО.

США пока не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), из которого намерены выйти. Об этом в Париже заявил журналистам советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает Интерфакс.

"В обозримом будущем у США нет планов размещать в Европе ракеты, запрещенные договором РСМД. Это вопрос глобальной стратегии для альянса и для Соединенных Штатов. Мы проводим очень тесные консультации с союзниками по этому поводу и очень оптимистично настроены в отношении (выработки) общей позиции", - указал он.

Болтон подчеркнул, что Россия нарушает положения договора, а ряд стран, в том числе Китай, Иран, Пакистан, Индия и Северная Корея также располагают ракетами, которые подпадают под ДРСМД.

В связи с этим, по его словам, США считают, что соглашение устарело и это является одной из причин решения о выходе из него.

Напомним, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

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