Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Удар коалиции США в Сирии: СМИ сообщили о 26 жертвах

Комментариев: 0
Возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
Боевые действия в Сирии (архивное фото)
Боевые действия в Сирии (архивное фото)
 
В результате авиаудара коалиции во главе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли по меньшей мере 26 мирных жителей. Об этом сообщает SANA со ссылкой на местные источники.

По информации агентства, коалиция нанесла удар по району Хавама в городе Хаджин.

Утверждается, что среди погибших оказались женщины и дети. При этом о числе пострадавших и о серьезности разрушений городской инфраструктуры агентство не сообщает.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили о гибели 14 мирных жителей в результате удара коалиции США по населенному пункту в провинции Дейр-эз-Зор.

По Сирии нанесены новые авиаудары, десятки погибших

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: коалиция, Сирия, жертвы, авиаудар, Конфликт в Сирии, погибшие, авиаудары по Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь