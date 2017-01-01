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Лесной пожар в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата

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Всего за два дня пожар Camp охватил более 36 тысяч гектар и уничтоживший почти 7 тысяч построек.
Пожар Camp уничтожил тысячи построек
Пожар Camp уничтожил тысячи построек

Лесной пожар Camp на севере американского штата Калифорния стал самым разрушительным в истории штата, пишет San Francisco Chronicle.

 

Пожар начался в четверг, его жертвами стали уже девять человек. Пожар охватил более 36 тысяч гектар и уничтоживший почти 7 тысяч построек.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектар и уничтожил более 5,5 тысяч построек.

Из-за пожара в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти Калифорнии заявили об эвакуации 50 тысяч человек.

 

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Теги: США, Калифорния, пожар, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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