Лесной пожар в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата

Всего за два дня пожар Camp охватил более 36 тысяч гектар и уничтоживший почти 7 тысяч построек.

Лесной пожар Camp на севере американского штата Калифорния стал самым разрушительным в истории штата, пишет San Francisco Chronicle.

Пожар начался в четверг, его жертвами стали уже девять человек. Пожар охватил более 36 тысяч гектар и уничтоживший почти 7 тысяч построек.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектар и уничтожил более 5,5 тысяч построек.

Из-за пожара в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти Калифорнии заявили об эвакуации 50 тысяч человек.

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