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В Петербурге вспыхнул крупный пожар в гипермаркете

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Площадь пожара составляет почти пять тысяч квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 750 человек.

В Санкт-Петербурге утром в субботу, 10 ноября, загорелся гипермаркет Лента. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

О возгорании в магазине на Набережной Обводного канала, 118 корпус 7, стало известно в 8:30 утра. По последним данным, площадь пожара составляет почти пять тысяч квадратных метров.

Из горящего здания эвакуировали 750 человек.

Пожару присвоили третий ранг сложности. В тушении участвуют 54 человека и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в России закрыли почти каждый третий торговый центр после тотальных проверок инспекторами МЧС из-за пожара в торговом центре в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

 

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Теги: Россия, видео, Санкт-Петербург, пожар, гипермаркет
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Источник: korrespondent.net

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