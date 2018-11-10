В Париже проходит встреча Макрона с Трампом

Для участия в мероприятиях к столетию со дня окончания Первой мировой войны в столицу Франции начали съезжаться мировые лидеры.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 10 ноября, прибыл в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.

У двух президентов запланирована двусторонняя встреча тет-а-тет, а затем к переговорам присоединятся советники глав государств.

Во время встречи президенты намерены обсудить вопросы урегулирования в Сирии, ситуацию с Ираном, Йемен, Африку, торговые вопросы и двусторонние отношения.

"Мы будем обсуждать Сирию, Иран, Йемен, Африку, торговые вопросы", - сказал Макрон, открывая встречу со своим американским коллегой.

В свою очередь, Трамп заявил, что "это очень важный день", в ходе которого лидеры обсудят, в частности, военные вопросы и вопросы борьбы с терроризмом.

Спустя примерно час после приезда Трампа в Елисейский дворец должны прибыть и первые леди двух стран - Брижит Макрон и Мелания Трамп. Когда их супруги завершат переговоры, две четы примутся за обед.

Как известно, в мероприятиях к столетию со дня окончания Первой мировой войны примут участие более 60 лидеров государств и правительств, в том числе президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко.

Ранее в Париже планировалась встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом, но по просьбе руководства Франции ее отложили до саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце месяца.

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