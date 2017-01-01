СМИ узнали детали готовившегося покушения на Макрона

Нападение должно было состояться 7 ноября во время мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны в городе Шарлевиль-Мезьер.

Задержанные за подготовку покушения на президента Франции Эммануэля Макрона хотели напасть на него с ножом во время торжественных мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает телеканал France 2 со ссылкой на источники в полиции.

На допросе они назвали автором плана покушения на президента бывшего предпринимателя 62-летнего Жан-Пьера Б. Нападение они планировали на 7 ноября, когда Макрон должен был участвовать в мероприятиях в городе Шарлевиль-Мезьер.

При обыске в машине Жан-Пьера Б. полиция обнаружила керамический нож, который, по словам подозреваемых, они собирались использовать в качестве оружия. Напомним, 6 ноября во Франции задержали шесть человек по подозрению в намерении напасть на Макрона . Как рассказал источник телеканала, двоих вскоре отпустили, а четверо признали вину. Как известно, на 10-11 ноября мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны посетят ряд мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главу украинского государства Петра Порошенко

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