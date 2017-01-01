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СМИ узнали детали готовившегося покушения на Макрона

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Нападение должно было состояться 7 ноября во время мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны в городе Шарлевиль-Мезьер.
Макрона хотели зарезать керамическим ножом
Макрона хотели зарезать керамическим ножом

Задержанные за подготовку покушения на президента Франции Эммануэля Макрона хотели напасть на него с ножом во время торжественных мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает телеканал France 2 со ссылкой на источники в полиции.

На допросе они назвали автором плана покушения на президента бывшего предпринимателя 62-летнего Жан-Пьера Б. Нападение они планировали на 7 ноября, когда Макрон должен был участвовать в мероприятиях в городе Шарлевиль-Мезьер.

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Теги: Франция, покушение, Первая мировая война, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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