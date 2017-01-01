СМИ узнали детали готовившегося покушения на Макрона
Нападение должно было состояться 7 ноября во время мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны в городе Шарлевиль-Мезьер.
Задержанные за подготовку покушения на президента Франции Эммануэля Макрона хотели напасть на него с ножом во время торжественных мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает телеканал France 2 со ссылкой на источники в полиции.
На допросе они назвали автором плана покушения на президента бывшего предпринимателя 62-летнего Жан-Пьера Б. Нападение они планировали на 7 ноября, когда Макрон должен был участвовать в мероприятиях в городе Шарлевиль-Мезьер.
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