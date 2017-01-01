Главы МИД РФ и Австрии обсудили шпионский скандал

Глава МИД Австрии разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая решения в ситуации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в телефонной беседе со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль двусторонние отношения после задержания отставного австрийского военного по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте МИД РФ в субботу, 10 ноября.

Как отметили в МИД, Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая решения в сложившейся ситуации, и выразила надежду, что эти шаги не скажутся на дальнейшем развитии взаимодействия Австрии и России.

Лавров, со своей стороны, подчеркнул неприемлемость "практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений", идущей вразрез с нормами международного общения. Он также отметил, что любые взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов.

Ранее стало известно, что в Австрии задержали отставного полковника вооруженных сил страны по подозрению в сборе разведданных для Москвы. По информации СМИ, бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России.

Из-за скандала Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая была запланирована на 2-3 декабря. В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена ждет от Москвы объяснений по этому делу.

МИД России выразил протест в связи с заявлением властей Австрии о шпионаже.

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