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Femen провели акцию в Париже к приезду глав иностранных государств

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В руках активистки держали плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила".
Под постом на Fb стоят хэштеги - Путин, Эрдоган, Трамп и Нетаньяху
Под постом на Fb стоят хэштеги - Путин, Эрдоган, Трамп и Нетаньяху
Femen Facebook

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Активистки международного движения Femen провели возле Триумфальной арки в Париже акцию против приезда во Францию "военных преступников".
 
Об этом сообщается на странице Femen в Facebook.
 
Такими они считают ряд глав государств, прибывающих во французскую столицу на торжества в честь столетия окончания Первой мировой войны.
 

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В руках активистки держали плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила". На телах у них были надписи "фальшивые миротворцы" и "реальные диктаторы".
 
24-летняя участница акции Тара Лакруа сообщила, что Femen выступают против приезда глав государств, которые не уважают права человека в своей стране. "Они пришли, чтобы отпраздновать мир в то время, как выступают за войну", – цитирует активистку французское издание Le Figaro. Она не уточнила, о ком именно идет речь.
 
В Facebook Femen под сообщением об акции стоят хэштеги с фамилиями Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху.
 
Всех трех активисток задержали сотрудники полиции, уточняет Le Figaro.
 
Напомним, что 10-11 ноября в Париже пройдут торжества при участии лидеров более 60 стран.
 
Президент Франции Эммануэль Макрон уже провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в субботу, на которой заявил о необходимости укреплять безопасность в Европе.
 
 
 
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Теги: Франция, Femen, Париж, FEMEN протест, Эммануэль Макрон
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