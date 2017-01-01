Femen провели акцию в Париже к приезду глав иностранных государств

В руках активистки держали плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила".

Под постом на Fb стоят хэштеги - Путин, Эрдоган, Трамп и Нетаньяху Femen Facebook

Читай также: Femen устроили акцию протеста на цветочном ковре в Брюсселе Активистки международного движения Femen провели возле Триумфальной арки в Париже акцию против приезда во Францию "военных преступников". Активистки международного движения Femen провели возле Триумфальной арки в Париже акцию против приезда во Францию "военных преступников".

Об этом сообщается на странице Femen в Facebook.

Такими они считают ряд глав государств, прибывающих во французскую столицу на торжества в честь столетия окончания Первой мировой войны.

Читай также: Появились подробности смерти основательницы Femen Оксаны Шачко В руках активистки держали плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила". На телах у них были надписи "фальшивые миротворцы" и "реальные диктаторы". В руках активистки держали плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила". На телах у них были надписи "фальшивые миротворцы" и "реальные диктаторы".