Femen провели акцию в Париже к приезду глав иностранных государств
В руках активистки держали плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила".
Читай также: Femen устроили акцию протеста на цветочном ковре в БрюсселеАктивистки международного движения Femen провели возле Триумфальной арки в Париже акцию против приезда во Францию "военных преступников".
Об этом сообщается на странице Femen в Facebook.
Такими они считают ряд глав государств, прибывающих во французскую столицу на торжества в честь столетия окончания Первой мировой войны.
Читай также: Появились подробности смерти основательницы Femen Оксаны ШачкоВ руках активистки держали плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила". На телах у них были надписи "фальшивые миротворцы" и "реальные диктаторы".
24-летняя участница акции Тара Лакруа сообщила, что Femen выступают против приезда глав государств, которые не уважают права человека в своей стране. "Они пришли, чтобы отпраздновать мир в то время, как выступают за войну", – цитирует активистку французское издание Le Figaro. Она не уточнила, о ком именно идет речь.
В Facebook Femen под сообщением об акции стоят хэштеги с фамилиями Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху.
Всех трех активисток задержали сотрудники полиции, уточняет Le Figaro.
Напомним, что 10-11 ноября в Париже пройдут торжества при участии лидеров более 60 стран.
Президент Франции Эммануэль Макрон уже провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в субботу, на которой заявил о необходимости укреплять безопасность в Европе.
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