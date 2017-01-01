В Австрии арестован российский шпион, ему грозит до десяти лет тюрьмы

Арест обусловили вероятностью побега подозреваемого и возможного совершения им преступлений.

Австрийский отставной полковник, которого подозревают в 28-летнем шпионаже в пользу России, был арестован в ночь на субботу и находится под стражей, сообщает австрийское издание Kleine Zeitung.

Информацию изданию подтвердил прокурор Робер Гольцляйтнер. Арест обусловили вероятностью побега подозреваемого и возможного совершения им преступлений.

Решение о предварительном заключении подозреваемого будет принято в понедельник или во вторник.

Вероятному шпиону предъявят обвинения в госизмене, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.