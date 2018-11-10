Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Макрон и Меркель открыли памятный знак к годовщине окончания Первой мировой

Комментариев: 2
Во время открытия памятного знака, французский президент и немецкий канцлер "вновь подтвердили значение франко-германского перемирия на службе Европы и мира".
Меркель и Макрон открыли памятный знак
Меркель и Макрон открыли памятный знак
 
Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Агела Меркель отрыли памятный знак в Компьене (Франция) к 100-летию окончания Первой мировой войны, сообщает DW.
 
Макрон и Меркель встретились у города Компьень, где 11 ноября 1918 года Германия признала себя побежденной и Первая мировая война, которая продолжалась более четырех лет, была закончена.
 
Во время открытия памятного знака, французский президент и немецкий канцлер "вновь подтвердили значение франко-германского перемирия на службе Европы и мира".
 
После церемонии лидеры Франции и Германии направились в Париж, где 70 лидеров стран мира соберутся 11 ноября, чтобы отметить столетие окончания Первой мировой войны.
 
Напомним, что активистки международного движения Femen провели возле Триумфальной арки в Париже акцию против приезда во Францию "военных преступников", сообщается на странице Femen в Facebook. Такими они считают ряд глав государств, прибывающих во французскую столицу на торжества в честь столетия окончания Первой мировой войны.
 
 
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Меркель, Первая мировая война, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Мапасяня    10.11.2018, 21:57
Оценка:  0
Мапасяня
Давайте уточним. Германия, которая дважды считается проигравшей стороной, является безоговорочным политическим авторитетом в современном мире и экономическим локомотивом объеденной Европы. Россия, присоединившаяся к Антанте и считающая себя дважды победителем,является позорным изгоем цивилизации.
Мапасяня    10.11.2018, 21:58
Оценка:  0
Мапасяня
Я ничего не перепутал в данном изложении?
Мапасяня    10.11.2018, 22:13
Оценка:  0
Мапасяня
Напрашиваются очень простые выводы. 1) В Кремле долгими десятилетиями сидят абсолютно тупые дегенераты, с интеллектом уровня курицы. 2) Присоединение к Антанте было очевидной ошибкой. 2) Участвовать и побеждать невыгодно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь