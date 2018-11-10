Макрон и Меркель открыли памятный знак к годовщине окончания Первой мировой

Во время открытия памятного знака, французский президент и немецкий канцлер "вновь подтвердили значение франко-германского перемирия на службе Европы и мира".

Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Агела Меркель отрыли памятный знак в Компьене (Франция) к 100-летию окончания Первой мировой войны, сообщает DW.

Макрон и Меркель встретились у города Компьень, где 11 ноября 1918 года Германия признала себя побежденной и Первая мировая война, которая продолжалась более четырех лет, была закончена.

Во время открытия памятного знака, французский президент и немецкий канцлер "вновь подтвердили значение франко-германского перемирия на службе Европы и мира".

После церемонии лидеры Франции и Германии направились в Париж, где 70 лидеров стран мира соберутся 11 ноября, чтобы отметить столетие окончания Первой мировой войны.