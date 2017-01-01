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Туск опасается повторения событий начала Первой мировой войны

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В числе опасностей Туск называет подъем национализма и антиевропейского настроения во многих европейских столицах.
Туск призвал Европу не повторять события начала Первой мировой войны
Туск призвал Европу не повторять события начала Первой мировой войны
Getty Images

Европейские страны должны опасаться повторения событий, которые привели к началу Первой мировой войны. С таким обращением выступил в субботу, 10 ноября, глава Евросовета Дональд Туск, сообщается на сайте организации.
 
Он отметил, что, путешествуя по Европе, замечает "политические силы, которые ждут повода, каким в 1914 году стало убийство в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда". После этого Австро-венгерское правительство предъявило ультиматум Сербии, что и стало началом войны.
 
"Они ждут этого конфликта мечты, который изменит мировой порядок и европейский порядок, основанный на сохранении общих принципов и ценностей", – подчеркнул Туск.
 
По мнению главы Евросовета, некоторые европейские политики своими действиями показывают, что они не "не в состоянии здраво просчитать и не в состоянии предсказать последствия своих действий". Туск назвал в числе опасностей подъем национализма и антиевропейского настроения во многих европейских столицах.
 
"Это пока не относится к сегодняшним лидерам, но эти силы растут на наших глазах. Это силы, которые поддерживают конфликт, а не сотрудничество, дезинтеграцию, а не интеграцию", – подчеркнул главы Евросовета.
 
Напомним, 11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. В них примут участие лидеры мировых держав, в том числе президент Украины Петр Порошенко, российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным

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Теги: Европа, ЕС, Туск, Первая мировая война
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Источник: korrespondent.net

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