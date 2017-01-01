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Девять человек погибли из-за оползня в Бразилии

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Еще два человека числятся пропавшими без вести. Точное количество пострадавших пока неизвестно.
В Бразилии сошел оползень
В Бразилии сошел оползень

В бразильском штате Рио-де-Жанейро в субботу, 10 ноября, в результате оползня погибли девять человек, сообщают местные СМИ.
 
Еще два человека числятся пропавшими без вести. 11 человек удалось спасти, но все они получили травмы и были госпитализированы. Точное количество пострадавших пока неизвестно. 
 
Последние два дня в штате идут сильные дожди. Больше всего пострадал муниципалитет Нитерой. В спасательной операции принимают участие около 200 человек.
 

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Теги: Бразилия, жертвы, оползень
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Источник: korrespondent.net

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