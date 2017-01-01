Землетрясение произошло в Индии
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился на глубине более 50 километров в 48 км от Чурачандпура.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 50 километров в 48 км к юго-западу от населенного пункта Чурачандпур.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Напомним, ранее мощное землетрясение произошло в Северном Ледовитом океане. Кроме того, возле Греции произошло три землетрясения.
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