Землетрясение произошло в Индии

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился на глубине более 50 километров в 48 км от Чурачандпура.



Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индии, сообщает Геологическая служба США (USGS).



Эпицентр землетрясения находился на глубине более 50 километров в 48 км к юго-западу от населенного пункта Чурачандпур.



По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.



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