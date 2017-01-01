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ЕС отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit

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Евросоюз отклонил ключевое предложение британского премьера Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.
ЕС отклонил ключевое предложение Великобритании по Brexit
ЕС отклонил ключевое предложение Великобритании по Brexit


Европейский Союз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по условиям выхода Лондона из состава ЕС, сообщает The Sunday Times.

По данным издания, речь идет о сохранении Британии в таможенном союзе с Евросоюзом после Brexit. Мэй рассчитывала преодолеть последнее препятствие в переговорах по Brexit с помощью этого предложения.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании составило секретный "план Б" на случай, если парламент страны проголосует против сделки с Евросоюзом по Brexit. 

9 ноября министр транспорта Великобритании Джозеф Джонсон подал в отставку из-за несогласия с политикой Мэй по вопросу об условиях выхода страны из ЕС.

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Теги: ЕС, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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