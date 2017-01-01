Пожары в Калифорнии: число жертв превысило 20
Число жертв лесных пожаров на севере американского штата Калифорния возросло до 23 человек.
Число погибших из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 23 человек, передает Associated Press.
Ранее сообщалось об одиннадцати жертвах.
По данным агентства, тела погибших были обнаружены в сгоревших автомобилях и нескольких домах. Полиция штата подтвердила эту информацию.
Напомним, лесной пожар в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата. Из-за пожара в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти Калифорнии заявили об эвакуации 50 тысяч человек.
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