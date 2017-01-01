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Пожары в Калифорнии: число жертв превысило 20

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Число жертв лесных пожаров на севере американского штата Калифорния возросло до 23 человек.
В Калифорнии бушуют лесные пожары
В Калифорнии бушуют лесные пожары

Число погибших из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 23 человек, передает Associated Press.
 
Ранее сообщалось об одиннадцати жертвах.
 
По данным агентства, тела погибших были обнаружены в сгоревших автомобилях и нескольких домах. Полиция штата подтвердила эту информацию.
 
Напомним, лесной пожар в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата. Из-за пожара в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти Калифорнии заявили об эвакуации 50 тысяч человек.

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Теги: США, Калифорния, жертвы, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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