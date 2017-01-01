Пожары в Калифорнии: число жертв превысило 20

Число жертв лесных пожаров на севере американского штата Калифорния возросло до 23 человек.



Число погибших из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 23 человек, передает

Число погибших из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 23 человек, передает Associated Press

Ранее сообщалось об одиннадцати жертвах.



По данным агентства, тела погибших были обнаружены в сгоревших автомобилях и нескольких домах. Полиция штата подтвердила эту информацию.



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