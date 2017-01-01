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Планировавшим убить Макрона предъявили обвинения

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Французский суд выдвинул обвинения шестерым подозреваемых в планировании покушения на Макрона.
На президента Франции готовилось покушение
На президента Франции готовилось покушение
 
Группе из четырех человек, которые планировали совершить покушение на президента Франции Эммануэля Макрона, предъявили обвинение, сообщает Agence France-Presse.
 
Подозреваемым было предъявлено обвинение в "создании преступного террористического объединения", а также в "несанкционированном хранении оружия в связи с целью терроризма".
 
Двух подозреваемых поместили под стражу до суда. Двое других попросили отложить обсуждение их вопроса о задержании, которое должно состоятся на следующей неделе.
 
Напомним, ранее во Франции задержали шесть человек, которые планировавших нападение на президента Эммануэля Макрона. Задержанные хотели напасть на политика с ножом во время торжественных мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

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Теги: Франция, обвинения, покушение, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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