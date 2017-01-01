Планировавшим убить Макрона предъявили обвинения

Французский суд выдвинул обвинения шестерым подозреваемых в планировании покушения на Макрона.



Группе из четырех человек, которые планировали совершить покушение на президента Франции Эммануэля Макрона, предъявили обвинение, сообщает Agence France-Presse

Подозреваемым было предъявлено обвинение в "создании преступного террористического объединения", а также в "несанкционированном хранении оружия в связи с целью терроризма".



Двух подозреваемых поместили под стражу до суда. Двое других попросили отложить обсуждение их вопроса о задержании, которое должно состоятся на следующей неделе.



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