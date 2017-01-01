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В США упал легкомоторный самолет, погибли четыре человека

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По предварительным данным, причиной крушения самолета Piper мог стать сердечный приступ пилота.
Обломки самолета Piper
Обломки самолета Piper
Planes оf legend / Twitter

В американском штате Айова разбился одномоторный самолет Piper. В результате аварии погибли четыре человека, который направлялись на охоту.

Об этом сообщило агентство Associated Press вечером в субботу, 10 ноября.

Шериф округа Гатри сообщил, что самолет упал в шести километрах от аэропорта Гатри-Центр на пастбище для коров. Связь с самолетом была потеряна почти сразу. Пилот запрашивал аварийную посадку и сообщал, что управление бортом передано второму пилоту-ученику.

По предварительным данным, причиной крушения самолета мог стать сердечный приступ пилота. Второй пилот не смог совершить аварийную посадку.

Напомним, 5 ноября в американском штате Виргиния погиб один человек в результате крушения легкомоторного самолета. Авиакатастрофа произошла в округе Луиза.

Ранее в американском штате Калифорния у города Агура-Хиллз на автостраде 101 потерпел крушение и загорелся раритетный самолет с маркировкой немецких воздушных сил Люфтваффе Второй мировой войны. Тогда никто не пострадал.

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Теги: США, самолет, авария, жертвы, погибли, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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