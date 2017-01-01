"Шпионский скандал" в Австрии получил продолжение

Сотрудник BVT якобы имел доступ к секретным документам и передавал их своим кураторам в Москву.

В Австрии спецслужбы раскрыли еще одного высокопоставленного чиновника, который якобы занимался шпионажем в пользу России.

Как сообщает Kronen Zeitung в воскресенье, 11 ноября, задержан сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT).

Отмечается, что сотрудник BVT имел доступ к секретным документам и передавал их своим кураторам в Москву. Расследование против него ведется уже год.

По данным издания, если подозрения подтвердятся, то разоблаченному сотруднику BVT грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в Австрии задержали отставного полковника вооруженных сил страны по подозрению в сборе разведданных для Москвы. По информации СМИ, бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России.

Из-за скандала Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, которая была запланирована на 2-3 декабря. В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена ждет от Москвы объяснений по этому делу.

В свою очередь МИД России выразил протест в связи с заявлением властей Австрии о шпионаже.

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