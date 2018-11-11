Путин заявил, что побеседовал с Трампом в Париже - СМИ

Некоторые СМИ пишут, что на рабочем завтраке в Елисейском дворце президенты США и РФ не имели возможности поговорить.

Президент России Владимир Путин заявил, что ему удалось пообщаться с американским лидером Дональдом Трампом в Париже. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники.

Отмечается, что Путин назвал хорошей свою беседу с Трампом.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в Париже, но возможности пообщаться не было, пишет ТАСС.

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“Буквально поприветствовали “на ногах“ Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было“, - сказал он.

По словам пресс-секретаря, после рабочего завтрака Путин отправился на Международный форум мира.

“Трамп покинул Елисейский дворец. Сказали друг другу “До встречи“, - добавил Песков.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, на рабочем завтраке в Елисейском дворце президенты США и РФ сидели на определенном отдалении друг от друга и не имели возможности обстоятельно поговорить. Изначально сообщалось, что места лидеров - рядом, однако затем стало известно, что официальная рассадка изменилась.

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“Действительно, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить“, - отметил источник.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин кратко пообщается со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Париже.

Напомним, 11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Во французскую столицу прибыли около 70 делегаций и лидеров государств.