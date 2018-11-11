Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин заявил, что побеседовал с Трампом в Париже - СМИ

Комментариев: 5
Некоторые СМИ пишут, что на рабочем завтраке в Елисейском дворце президенты США и РФ не имели возможности поговорить.
Путин рассказал о встрече с Трампом
Путин рассказал о встрече с Трампом
EPA/UPG

Президент России Владимир Путин заявил, что ему удалось пообщаться с американским лидером Дональдом Трампом в Париже. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники.

Отмечается, что Путин назвал хорошей свою беседу с Трампом.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в Париже, но возможности пообщаться не было, пишет ТАСС.

Читай также: Встречи Порошенко и Путина в Париже не будет - СМИ

“Буквально поприветствовали “на ногах“ Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было“, - сказал он.

По словам пресс-секретаря, после рабочего завтрака Путин отправился на Международный форум мира.

“Трамп покинул Елисейский дворец. Сказали друг другу “До встречи“, - добавил Песков.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, на рабочем завтраке в Елисейском дворце президенты США и РФ сидели на определенном отдалении друг от друга и не имели возможности обстоятельно поговорить. Изначально сообщалось, что места лидеров - рядом, однако затем стало известно, что официальная рассадка изменилась.

Читай также: Конец Первой мировой: Порошенко в Париже принял участие памятной церемонии

“Действительно, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить“, - отметил источник.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин кратко пообщается со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Париже.

Напомним, 11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Во французскую столицу прибыли около 70 делегаций и лидеров государств.

Поделись:
Теги: Россия-США, Путин, Франция, Париж, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Эриг    11.11.2018, 18:25
Оценка:  0
Эриг
А что это ему ноги ампутировали или на коленях приполз?! Встань с колен мразь, ты же позоришь свою монголотатарскую нацию!
НочьБобра    11.11.2018, 18:10
Оценка:  0
НочьБобра
Опять вован не те лабутены надел. Каблук явно низковат.
Gerda-50    11.11.2018, 17:52
Оценка:  +1
Gerda-50
Путин как последний плебей без мыла лезит в очко к Трамп ! А ему дают понять что клоунам и паяцам не место возле мировых лидеров ! Ну да гэбист имеет только одну извилину от фуражки в мозгу и та работает только на войну или террор да что отжать у людей !
Котофунтик    11.11.2018, 17:52
Оценка:  -1
Котофунтик
А азбукой Морзе?)
сергей11    11.11.2018, 17:38
Оценка:  +3
сергей11
Цирк лилиПута..)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь