Путин положительно оценил идею о создании общей армии ЕС

Путин назвал предложение Макрона "положительным процессом".

Президент России Владимир Путин во время визита в Париж положительно оценил идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общих вооруженных сил Европейского союза.

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Путин назвал предложение “в целом положительным процессом“, передает Европейская правда со ссылкой на RT France.

“Что касается альтернативных вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея, сейчас президент Макрон ее реанимировал, но мне об этом еще говорил один из бывших президентов Жак Ширак, но и до него были эти идеи. В принципе Европа - мощное экономическое образование, мощный экономический союз и, в целом, это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности“, - сказал глава РФ.

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По словам Путина, под "положительным процессом" он имел ввиду "укрепление многополярности мира", добавив, что "в этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией".

Напомним, ранее Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Также он считает, что Европа не может полагаться на США в сфере обеспечения безопасности.

Позднее, Трамп предложение Макрона назвал "очень оскорбительным".