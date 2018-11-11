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В Париже прошла акция протеста против Трампа

Комментариев: 1
Во французской столице прошла массовая акция протеста, участники которой выступают против политики президента США Дональда Трампа.
Акция протеста против политики Трампа
Акция протеста против политики Трампа

Сотни людей в воскресенье, 11 ноября, вышли на митинг в знак протеста против визита президента США Дональда Трампа в Париж. Об этом сообщает CNN.

Акция проходит на площади Республики во французской столице.

Протестующие держат в руках плакаты с лозунгами против политики Трампа. Участники также принесли уже известную надувную фигуру "малыша Трампа". .

 

 

Как известно, американский лидер прибыл в страну для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

 

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Теги: США, Франция, протесты, фото, Париж, протест, Трамп, Дональд Трамп, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
мол*чун*шнэк*пэк    11.11.2018, 20:09
Оценка:  0
мол*чун*шнэк*пэк
Держу пари, что это коммунисты.
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