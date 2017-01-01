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В Румынии авто влетело в людей в торговом центре

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В полиции заявили, что перед этим водитель нанес ножевые ранения другому мужчине в результате спора.

В Румынии в городе Брэила мужчина на автомобиле врезался в дверь торгового центра. В результате пострадали семь человек, в том числе двое детей 11 и 13 лет. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщает AP.

В полиции сообщают, что сначала 20-летний водитель нанес ножевые ранения другому мужчине. Затем он сбил двух человек на кольцевой дороге, после чего въехал в двери торгового центра.

В крови водителя обнаружили алкоголь.

Ранее во Франции неизвестный на автомобиле совершил наезд на толпу людей.

Также сообщалось, что в Британии автомобиль несколько раз въехал в толпу.

 

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Теги: алкоголь, видео, Румыния, нож, торговый центр, автомобиль, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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