Меркель и Макрон осудили "выборы" в "ЛДНР"

Лидеры Германии и Франции назвали "выборы" в самопровозглашенных "республиках" противозаконными и нелегальными.

В совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

"Проведение этих так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины", - указано в заявлении лидеров ФРГ и Франции.

Меркель и Макрон отметили, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные" и прошли они "вопреки многочисленным призывам международного сообщества".

В заявлении лидеров Франции и Германии подчеркивается, что выборы на Донбассе должны проводиться в соответствии с Минскими соглашениями, стандартами ОБСЕ и законодательством Украины.

Также Меркель и Макрон "решительно поддержали" обмен пленными и освобождение украинских политзаключенных.

Ранее в Париже президент Петр Порошенко провел переговоры с лидером Франции и канцлером Германии.

Напомним, 11 ноября на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей начались так называемые "выборы" глав и "депутатов парламентов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В связи с этим Киев выразил категорический протест России.

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