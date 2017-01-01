Меркель и Макрон осудили "выборы" в "ЛДНР"
В совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
"Проведение этих так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины", - указано в заявлении лидеров ФРГ и Франции.
В заявлении лидеров Франции и Германии подчеркивается, что выборы на Донбассе должны проводиться в соответствии с Минскими соглашениями, стандартами ОБСЕ и законодательством Украины.
Также Меркель и Макрон "решительно поддержали" обмен пленными и освобождение украинских политзаключенных.
Ранее в Париже президент Петр Порошенко провел переговоры с лидером Франции и канцлером Германии.
Напомним, 11 ноября на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей начались так называемые "выборы" глав и "депутатов парламентов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
В связи с этим Киев выразил категорический протест России.
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