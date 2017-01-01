Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меркель и Макрон осудили "выборы" в "ЛДНР"

Комментариев: 0
Лидеры Германии и Франции назвали "выборы" в самопровозглашенных "республиках" противозаконными и нелегальными.
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

В совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

"Проведение этих так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины", - указано в заявлении лидеров ФРГ и Франции.

Меркель и Макрон отметили, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные" и прошли они "вопреки многочисленным призывам международного сообщества".

В заявлении лидеров Франции и Германии подчеркивается, что выборы на Донбассе должны проводиться в соответствии с Минскими соглашениями, стандартами ОБСЕ и законодательством Украины.

Также Меркель и Макрон "решительно поддержали" обмен пленными и освобождение украинских политзаключенных. 

Ранее в Париже президент Петр Порошенко провел переговоры с лидером Франции и канцлером Германии.

Напомним, 11 ноября на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей начались так называемые "выборы" глав и "депутатов парламентов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В связи с этим Киев выразил категорический протест России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Меркель, донбасс, Выборы в ДНР, выборы в ДНР и ЛНР, Выборы в ЛНР, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь