В секторе Газа погиб израильский офицер

Израильские военные провели операцию на юге анклава, которая переросла в перестрелку с боевиками.

Во время перестрелки с палестинскими боевиками в секторе Газа один израильский офицер погиб и еще один был ранен. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в Twitter.

"Во время операции специальных сил Армии обороны Израиля в секторе Газа был убит офицер, еще один офицер получил ранения средней степени тяжести", - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что израильские военные провели операцию в секторе Газа, во время которой ликвидировали полевого командира ХАМАС и еще пять палестинцев.

В ответ на действия Израиля с территории анклава начались обстрелы. Израильская армия зафиксировала пуски по меньшей мере десяти ракет.

Из-за обострения на южных границах страны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил визит во Францию.

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