США накажут причастных к смерти саудовского журналиста - Помпео

Глава Госдепа призвал Саудовскую Аравию привлекать к ответственности всех, кто связан с убийством Джамаля Хашкаджи.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты привлекут к ответственности всех, кто имеет отношение к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщило агентство Интерфакс.

В телефонной беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты будут привлекать к ответственности всех, кто причастен к убийству Хашкаджи и "Саудовская Аравия должна поступить таким же образом".

Отмечается, что госсекретарь также коснулся ситуации в Йемене и "повторил призывы США к прекращению боевых действий и к тому, чтобы все стороны сели за стол переговоров о мирном урегулировании конфликта под руководством специального посланника ООН".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet