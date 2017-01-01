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США накажут причастных к смерти саудовского журналиста - Помпео

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Глава Госдепа призвал Саудовскую Аравию привлекать к ответственности всех, кто связан с убийством Джамаля Хашкаджи.
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты привлекут к ответственности всех, кто имеет отношение к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщило агентство Интерфакс.

В телефонной беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты будут привлекать к ответственности всех, кто причастен к убийству Хашкаджи и "Саудовская Аравия должна поступить таким же образом".
 
Отмечается, что госсекретарь также коснулся ситуации в Йемене и "повторил призывы США к прекращению боевых действий и к тому, чтобы все стороны сели за стол переговоров о мирном урегулировании конфликта под руководством специального посланника ООН".
 
Напомним, об исчезновении Хашкаджи стало известно 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и пропал без вести.
 
Эр-Рияд признал смерть журналиста спустя 18 дней. В Турции полагают, что расчлененное тело Хашкаджи растворили в кислоте.
 

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Теги: США, Саудовская Аравия, журналист, убийство, Йемен, Госсекретарь, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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