В Лондоне двухэтажный автобус въехал в остановку
В результате инцидента 18 человек попали в больницу, тяжелые травмы получила 15-летняя девочка.
В Лондоне автобус врезался в остановку, ранив 20 человек. Об этом сообщила Лондонская служба скорой помощи в Twitter.
Инцидент произошел в районе Западный Кройдон, где находится крупный пересадочный узел с наземного автомобильного на рельсовый транспорт.
В результате происшествия были госпитализированы 18 человек, среди тяжело раненных - 15 летняя девочка.
В Скотленд-Ярд информировали, что по подозрению в наркотическом или алкогольном опьянении арестован 60-летний водитель автобуса.
Bus crashes into West Croydon bus station.. pic.twitter.com/ETADofbb9P— Aylin (@aaylinyilmaaz) 11 ноября 2018 г.
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