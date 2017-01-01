Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Лондоне двухэтажный автобус въехал в остановку

Комментариев: 0
В результате инцидента 18 человек попали в больницу, тяжелые травмы получила 15-летняя девочка.

В Лондоне автобус врезался в остановку, ранив 20 человек. Об этом сообщила Лондонская служба скорой помощи в Twitter.

Инцидент произошел в районе Западный Кройдон, где находится крупный пересадочный узел с наземного автомобильного на рельсовый транспорт.

В результате происшествия были госпитализированы 18 человек, среди тяжело раненных - 15 летняя девочка.

В Скотленд-Ярд информировали, что по подозрению в наркотическом или алкогольном опьянении арестован 60-летний водитель автобуса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Лондон, видео, авария, автобус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь