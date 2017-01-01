В Лондоне двухэтажный автобус въехал в остановку

В результате инцидента 18 человек попали в больницу, тяжелые травмы получила 15-летняя девочка.

В Лондоне автобус врезался в остановку, ранив 20 человек. Об этом сообщила Лондонская служба скорой помощи в Twitter.



Инцидент произошел в районе Западный Кройдон, где находится крупный пересадочный узел с наземного автомобильного на рельсовый транспорт.

В результате происшествия были госпитализированы 18 человек, среди тяжело раненных - 15 летняя девочка.

В Скотленд-Ярд информировали, что по подозрению в наркотическом или алкогольном опьянении арестован 60-летний водитель автобуса.

Bus crashes into West Croydon bus station.. pic.twitter.com/ETADofbb9P — Aylin (@aaylinyilmaaz) 11 ноября 2018 г.

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