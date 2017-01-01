В Белом доме уточнили, что Трамп обсудил в Париже

В ходе мероприятий в столице Франции американский президент продуктивно побеседовал со многими мировыми лидерами.

Президент США Дональд Трамп провел продуктивную дискуссию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, российским президентом Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами в ходе мероприятий в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.



"Сегодня президент обедал с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, а также с многими другими мировыми лидерами", - отметила Сандерс.

Она указала, что лидеры обсудили спектр различных вопросов, включая ядерный договор, договор РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ред.), Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею.

"У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение на протяжении двухчасового обеда", - подчеркнула она.

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