В Израиле засекли пуски 17 ракет из сектора Газа
Израильские военные засекли с вечера 11 ноября пуски 17 ракет из сектора Газа и перехватили три из них. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Обстрелы начались после перестрелки на территории анклава,в которой погибли шесть палестинских боевиков и один израильский офицер.
"По состоянию на 05.15 зафиксированы 17 пусков из сектора Газа по Израилю. Система ПВО Железный купол перехватила три из них", - отметили израильские военные.
По данным палестинской стороны, очередное обострение конфликта началось с того, что накануне израильский спецназ проник на территорию анклава на гражданском автомобиле и ликвидировал в районе города Хан-Юнис полевого командира местных боевиков.
Когда израильтяне были обнаружены и столкнулись с превосходящими силами противника, они вызвали авиацию, уничтожившую еще пятерых палестинцев.
Из-за ситуации на границе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил визит во Францию.
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