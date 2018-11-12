В Китае при взрыве на фабрике погибли шесть человек

Взрыв прогремел на складе фабрики Хуэйфэн. Пока точно не известно, сколько людей были в помещении на момент взрыва.

В провинции Шаньдун на востоке Китая в понедельник, 12 ноября, прогремел взрыв на фабрике, в результате которого шесть человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную администрацию.

Взрыв прогремел около 10 утра по местному времени (6.00 по киевскому времени) на складе фабрики Хуэйфэн.

Пока точно неизвестно, сколько людей находилось в помещении склада на момент взрыва.

Как сообщалось, на выходных прогремел взрыв на военной базе в Турции: там получили ранения не менее 25 человек. Днем ранее при взрыве на заводе пиротехники на юге Италии один человек погиб, еще двое пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet