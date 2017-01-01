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У берегов Японии разбился американский истребитель

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Истребитель Военно-морских сил США упал в море и затонул. Оба пилота катапультировались и были спасены.
Самолет взлетел с авианосца Рональд Рейган и совершал тренировочный полет
Самолет взлетел с авианосца Рональд Рейган и совершал тренировочный полет
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В районе японского острова Китадайто в префектуре Окинава потерпел крушение и упал в Филиппинское море истребитель F/A 18  Военно-морских сил США. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает японский телеканал NHK.

Самолет взлетел с авианосца Рональд Рейган и совершал тренировочный полет. После того, как произошла авария, оба пилота катапультировались и были спасены.

Напомним, на прошлой неделе в России за день произошло сразу два авиационных инцидента. Сначала в Архангельской области совершил жесткую вынужденную посадку в лесу в нескольких километрах от аэродрома самолет Ан-2 с 14 людьми на борту, а позже в Тверской области упал вертолет Ми-8. В первом случае обошлось без жертв, а вот во втором один человек погиб, трое получили травмы.

Несколькими днями ранее в Египте во время выполнения тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29М.

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Теги: авиакатастрофа, авиация, ЧП, происшествие, инцидент, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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