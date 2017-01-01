У берегов Японии разбился американский истребитель

Истребитель Военно-морских сил США упал в море и затонул. Оба пилота катапультировались и были спасены.

В районе японского острова Китадайто в префектуре Окинава потерпел крушение и упал в Филиппинское море истребитель F/A 18 Военно-морских сил США. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает японский телеканал NHK.

Самолет взлетел с авианосца Рональд Рейган и совершал тренировочный полет. После того, как произошла авария, оба пилота катапультировались и были спасены.

U.S. Navy Aircraft Crashes in Philippine Sea



A F/A-18 from Carrier Air Wing (CVW) 5 experienced a mechanical issue resulting in the crew ejecting. The crew was immediately and safely recovered by USS Ronald Reagan (CVN 76).



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Напомним, на прошлой неделе в России за день произошло сразу два авиационных инцидента. Сначала в Архангельской области совершил жесткую вынужденную посадку в лесу в нескольких километрах от аэродрома самолет Ан-2 с 14 людьми на борту, а позже в Тверской области упал вертолет Ми-8. В первом случае обошлось без жертв, а вот во втором один человек погиб, трое получили травмы.

Несколькими днями ранее в Египте во время выполнения тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29М.

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