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В Турции отдыхающих испугали два мощных смерча

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Высота смерчей достигала 30 метров.
В Турции отдыхающих испугали два мощных смерча
© cnnturk.com
Фото 1/9
  • Разрушено кафе, есть один пострадавший
  • Разрушено кафе, есть один пострадавший
  • Разрушено кафе, есть один пострадавший
  • Разрушено кафе, есть один пострадавший
  • Разрушено кафе, есть один пострадавший
  • Разрушено кафе, есть один пострадавший
  • Разрушено кафе, есть один пострадавший
  • Разрушено кафе, есть один пострадавший
  • Разрушено кафе, есть один пострадавший
В Турции отдыхающих испугали два мощных смерча
Разрушено кафе, есть один пострадавший
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В Турции в море у побережья города Газипаша (провинция Анталья) образовались два 30-метровых смерча.

Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на CNN Turk.

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В частности, за разбушевавшейся стихией наблюдали люди, которые отдыхали на пляже Селинус. Большинство туристов поспешили уйти, но некоторые остались, чтобы сделать фото и видео, материалами очевидцы делятся в соцсетях.

В результате сильного ветра травмы получил 31-летний мужчина, который отдыхал в автоприцепе неподалеку от пляжа, его забрала карета скорой помощи. Также пострадало кафе, расположенные рядом с пляжем.

Стоит отметить, что смерч довольно редкое явление в этой части Средиземного моря. В последний раз у южных берегов Турции его наблюдали несколько лет назад.

Как сообщалось, в августе в Днепре засняли смерч - снесло крышу.

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Теги: Турция, туристы, смерч
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