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В Перу в ДТП погибла половина футбольной команды

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Шесть футболистов юношеской команды и водитель погибли при падении автобуса в пропасть. Еще 11 человек травмированы.
Автобус сорвался с автострады и упал в ущелье глубиной 30 м
Автобус сорвался с автострады и упал в ущелье глубиной 30 м
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В Перу в результате падения автобуса в пропасть погибли шесть подростков и один взрослый. Об этом сообщает местное издание El Comercio. Автобус перевозил юношескую футбольную команду.

По информации МВД страны, транспортное средство, в котором находились спортсмены 13-14 лет, упало в ущелье глубиной 30 м.

На месте погибли шесть футболистов и водитель. Еще 11 человек получили ранения, из них 10 - несовершеннолетние. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, на выходных в Киеве случилось сразу два ДТП, в которых автомобили попадали в подземные пешеходные переходы. В первом случае легковой Renault врезался в надстройку пешеходного перехода, пролетел ее насквозь и остановился о столб с другой стороны конструкции. Во втором кроссовер Mazda слетел под землю по ступеням перехода. В результате аварии оказался пробит бензобак и топливо разлилось по переходу. В обоих случаях обошлось без жертв.

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Теги: ДТП, смерть, авария, Перу, жертвы, автобус, футболисты
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Источник: korrespondent.net

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