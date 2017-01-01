Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На турецком курорте пронеслись смерчи

Комментариев: 0
В результате сильного ветра пострадал один человек. В последний раз смерч у южных берегов Турции наблюдали несколько лет назад.

В море у побережья города Газипаша образовались два тридцатиметровых смерча. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщает CNN Turk.

За стихией наблюдали отдыхающие на пляже Селинус.

В результате сильного ветра травмы получил 31-летний мужчина, его увезли на скорой. Также пострадали кафе, расположенные рядом с пляжем.

Ранее в американском штате Луизиана пронеслись минимум два торнадо.

Также сообщалось о торнадо в Австралии. Смерч повредил дома, уничтожил урожай.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, видео, торнадо, смерч
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь