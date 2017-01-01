В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами
По словам пресс-секретаря Совета по вопросам безопасности транспорта Канады Джули Леру, два вагона содержали зерно, рис, а три - винилацетат (нетоксичное вещество, которое используется в производстве красок).
В пожарной службе Торонто заверили, что химическое вещество не попало в окружающую среду, но правоохранители все равно не подпускали никого к месту инцидента ближе, чем на 300 метров.
Причина крушения поезда пока остается неизвестной, ведется расследование.
Напомним, 21 октября в Тайване по неизвестной причине скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись. На момент аварии в поезде находились 310 человек.
По последним данным, погибли 22 человека, 171 человек пострадал. Ведется расследование катастрофы.
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