В Канаде сошел с рельсов поезд с химикатами

По словам пресс-секретаря Совета по вопросам безопасности транспорта Канады Джули Леру, два вагона содержали зерно, рис, а три - винилацетат (нетоксичное вещество, которое используется в производстве красок).

В пожарной службе Торонто заверили, что химическое вещество не попало в окружающую среду, но правоохранители все равно не подпускали никого к месту инцидента ближе, чем на 300 метров.

Причина крушения поезда пока остается неизвестной, ведется расследование.

Напомним, 21 октября в Тайване по неизвестной причине скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись. На момент аварии в поезде находились 310 человек.

По последним данным, погибли 22 человека, 171 человек пострадал. Ведется расследование катастрофы.