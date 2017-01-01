В России горит завод по производству жидкости для розжига
В российской Рязани произошел крупный пожар на предприятии Центролит, которое занимается производством жидкости для розжига. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает ТАСС.
Пожару присвоен максимальный номер сложности, сообщило агентство со ссылкой на МЧС России.
"Пожару на заводе в Рязани присвоен ранг номер 3", - сказал собеседник ТАСС.
Сейчас на месте работают 44 человека и 16 единиц техники.
У горящего здания начала рушиться кровля.
"Частично обрушилась крыша, сбить открытое пламя еще не удалось", - сказал представитель пресс-службы МЧС по региону Дмитрий Гавриков.
Данных о пострадавших в результате пожара нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, жилых домов вблизи горящего здания нет.
Напомним, в настоящее время на севере и юге Калифорнии (США) продолжает бушевать пожар Camp Fire, который был признан самым разрушительным в истории.
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